前駐美大使沈呂巡今天病逝，國民黨下午表示，沈出身近代外交世家，具備深厚外交學養專業，曾任我國駐歐盟代表、外交部政務次長、駐英國代表及駐美國代表等職，一生公忠體國，「使於四方，不辱國命」，對中華民國有重大、卓越貢獻。

國民黨表示，就沈呂巡對國家貢獻表達致上敬意，也向沈的家人致上最深哀悼，願家屬節哀。國民黨指出，沈呂巡出任駐外使節屢有出色表現，捍衛國家尊嚴及維護國人權益不遺餘力，於擔任駐歐盟代表時便積極爭取持中華民國護照遊歐盟免簽證；於馬政府出任外交部政務次長，將爭取國人出國免簽證待遇列入首要外交工作，大幅增加國人出國便利，並舉辦「百年傳承 走出活路」外交史料特展，展出多項攸關我國主權、舉世聞名的珍貴條約原件；任駐英代表時，在其維護國格、積極抗議下，成功爭取中華民國國旗在倫敦奧運觀眾席上飄揚。

國民黨表示，沈呂巡任駐美代表期間，不僅首度在雙橡園舉行升旗典禮、為我國駐美官員爭取外交車牌，並在與美國政府合辦之「盟軍對日作戰勝利70週年紀念活動」中致獻有中華民國國徽的花圈，積極在國際間發揮外交長才，捍衛中華民國主權、國格及尊嚴，其愛國與專業精神值得國內外各界肯定、發揚。