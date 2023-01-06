揮別2022，新的一年到來，展望2023年，大家都希望能平安順利度過，「感應占卜師」王妙坤，以多年命理經驗，向觀音佛祖求籤，預測2023年國運屬於「先弱後強」的狀況，在政治和經濟上都漸漸起色，秋天是國運最為強盛有力的時候。

王妙坤抽中的籤詩寫道「一鋤掘地要求泉，努力求之得最先 無意俄然遇知己，相逢攜手上青天」，為觀音佛祖第5籤，燕昭王為郭隗築黃金臺，配卦：水天需，上坎（☵）下乾（☰）。意旨如雨水落在君子身上，有落難之象，暗指執政者雖強而有力，但正遭遇困境，需要重整旗鼓、重新開始，亦需等待時機，伺機而動，才能重新拾回過往的榮耀。

籤詩前兩句「一鋤掘地要求泉，努力求之得最先」，指出有需求，想要一鋤一鋤的挖地找出泉水，這個過程非常辛苦，要耗費大量的勞力和精神，自己必須先努力，才有達成目標的機會。後兩句「無意俄然遇知己，相逢攜手上青天」，點出在無意之間，能夠遇到知己，也就是志同道合的貴人來幫助自己，換言之國運在2023年的表現上，屬於先苦後甘，倒吃甘蔗慢慢轉好的運勢。

另外從六爻卦來看，國家整體是有福氣的，只是日冲破敗，能量不聚，氣運難以出頭，政治上會遇到相當多的麻煩，尤其在農曆春節之後，波濤洶湧的狀況一波接一波到來，當局者將有許多煩惱需要面對，經濟上則有漸漸起色之象，待到年底，冬天之際，百業復甦，會有相當漂亮的表現，只是貧富差距將會更為擴大，執政者應多關心百姓的生活品質。

隨著氣候變遷，2023年天災的狀況依舊顯著，易有頻繁地震、強烈颱風襲台，造成山坡土石滑落、淹水等突發事件，民眾應提早做好防備，並養成水土保持的良好習慣，在演藝圈中，將有資深藝人殞落，股市上，看似前景一片美好，但仍起起伏伏、上下波動，雖能維持一定水準，但只是保持平衡，待夏天時節，則能有向上衝刺的機會，投資人可好好把握此一時機。

國內政治上的藍綠兩黨，運勢都相當不錯，民進黨握有厚實的資源和財力，國民黨則有人心慢慢聚集，兩邊依然維持不相上下的勢態，而其他第三勢力的小黨，會慢慢靠向國民黨，但各自有各自的想法和目標，若是要聯手合作，可能性不高。

2023年的國運屬於先弱後強的情況，而第5籤，燕昭王為郭隗築黃金臺，在寓意中則是要領導人，廣納賢良、招攬人心，才能扭轉乾坤，國家的貴人才會出現，下半年是國運蒸蒸日上的開始，特別是在秋天，將是國運最為強盛有力的時候。

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