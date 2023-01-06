詩羽拿出自製名片與記者們交換。（粘耿豪攝）

日本嘻哈、電音團體「星期三的康帕內拉」第2代主唱詩羽與幕後製作團隊釼持英郁、Dir.F將於今明2天在台演出，昨（5日）舉辦記者會， 詩羽先是用中文打招呼喊：「我是『星期三的康帕內拉』詩羽！」還立刻拿出自製名片與記者們交換，並透露，來台前不忘透過Google翻譯學中文，但都翻出一些怪怪的東西，最後只記得「多少錢」。

詩羽大口品嚐台灣唱片公司為她準備的芋頭流芯酥、 紫晶酥。（粘耿豪攝）

詩羽透露初次訪台，很期待能去《神隱少女》的背景參考地點九份，平時相當關心時尚的她，還想了解台灣的街頭服飾，希望能抽空去夜市逛逛，而她也自認螞蟻人，一抵台就忍不住先喝了黑糖珍珠鮮奶，並大口品嚐台灣唱片公司為她準備的芋頭流芯酥、 紫晶酥，之後也想吃看看魯肉飯，「因為我很喜歡吃肉，覺得有肉又有淋汁的飯一定很好吃」。

詩羽分享，當初雙方只見過3、4次面就決定加入，自己也絲毫不怕被拿去跟第1代主唱KOM_I作比較，直言會帶給歌迷不一樣的感覺。釼持英郁也給予高度評價，大讚她的表現是「300分」，讓詩羽聽到後超開心，現年21歲的詩羽被問到與2位40歲「大叔」合作是否會有代溝，3位都承認確實有「世代差異」，但強調彼此都會交流並互相尊重。

詩羽對於時尚非常有興趣，每天都會花不少時間思考穿搭。（粘耿豪攝）

被問到即將在台灣開唱的心情如何，詩羽透露，對於要表演的部分是不緊張，反而是因為出國讓她很緊張。來台前還在推特上發文詢問台灣粉絲的「穿搭意見」，她解釋「我只是在詢問溫度，因為我不知道，不過我這次待在台灣，每天的色系都會不同！」也說，自己平時都會提早1天準備隔日的服裝，出門也會花上1個半小時打扮。

外型相當前衛的詩羽，也大方表示高中就剃頭髮、染髮跟穿唇環，本來很擔心媽媽發現後會大罵一番，怎料媽媽知道後的反應竟出乎她意料，「媽媽發現後就說『妳就是打了啊』，沒有指責我，我本來很怕被罵，不想給她知道，結果媽媽居然沒有生氣，我完全沒事」，甚至還受到她的影響，去打了多個耳洞，還剃了頭髮，開心有個開明的媽媽。