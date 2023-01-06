苗栗縣警局利用拱天宮活動宣導春安工作。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警局利用拱天宮活動宣導春安工作。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖前往雲林縣北港徒步進香活動，循古慣例，拱天宮於6日下午1點舉行擲筊，由值年爐主擲筊向白沙屯天上聖母詢問進香期程，苗栗縣警局及轄區通霄警分局在典禮會場舉行今年度加強重要節日安全維護工作宣導，交通隊並發放交通安全桐花御守，向民眾宣導農曆春節期間交通疏導措施、即時路況資訊，除了溫馨捐血情，讓「平安」一起陪伴民眾。

「虎辭勝歲、兔躍新程」，國內一年一度的宗教盛事「苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖」前往雲林縣北港徒步進香活動，拱天宮循古慣例於6日下午1點，由拱天宮主任委員洪文華主持擲筊大典，並由值年爐主擲筊向白沙屯天上聖母詢問進香期程，苗栗縣警局及通霄警分局犯罪預防宣導團受邀前往活動現場，舉辦「2023年度加強重要節日安全維護工作─治安平穩、交通順暢、民眾安心」宣導。

除了擲筊大典外，白沙屯天上聖母慈善發展協會並舉行「慈悲感恩護眾生活動」現場有捐血活動以及義剪、義賣活動，苗栗縣警局在現場發放交通安全桐花御守，向民眾宣導農曆春節期間交通疏導措施、即時路況資訊，除了溫馨捐血情，亦讓「平安」一起陪伴民眾。

為向民眾宣導春節期間交通安全觀念，苗栗縣警局特製作全國首創「交通安全桐花御守」，御守在日本作為祈求平安的護身符，外觀跟華人地區的香火袋相似，巧思設計的「交通安全桐花御守」高貴典雅，蘊藏守護人身平安的意義，正面為「平安御守」，背景鑲嵌苗栗縣在地特色雪白桐花，背面為「交通安全」，象徵平安與桐花陪伴守護民眾一年四季皆平安，御守可供民眾繫於包包或車內掛飾，結合白沙屯捐血活動中限量發放給民眾最為適合，廣獲現場民眾一致好評。

近來疫情逐漸趨緩，民眾出遊景象再現，台61線西濱公路通霄至白沙屯段曾獲「台灣十大最美景觀公路」票選第1名，絕美景色吸引不少民眾前來朝聖取景，警察局也提醒民眾，112年加強重要節日安全維護工作已啟動，除了開心出遊之外，特別呼籲駕駛朋友「行駛替代道路，塞車免煩惱」，警方除執行交通疏導外，也特別呼籲民眾欣賞美景時勿任意穿越路口或違規駐足道路中央，以維行車及自身安全。

通霄警分局犯罪預防宣導團與警察志工，則穿著警察寶寶布偶手舉宣導標語牌，以活潑逗趣唱唱跳跳方式，透過大聲公向現場民眾宣導春安工作事宜，並應年關將近，各金融機構現金流量大及鄉親尾牙聚餐機會頻繁，警方除加強防搶、防竊、反詐騙、取締酒後駕車、舉家外出安全維護及春節交通疏導等工作，以落實執行本項工作的3大主軸「治安平穩、交通順暢、民眾安心」營造平安、祥和、快樂的春節假期。