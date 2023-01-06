宋先生公開爭執影片開戰 小甜甜提3質疑：誰指使你說謊 @chinatimesent

主持天后陶晶瑩昨(5日)在直播時被問到小甜甜事件，第一時間她坦言忙一整天還沒看新聞，跟上進度後她再開直播，承認一度氣到說不出話，很支持小甜甜的勇氣，她不認為古人所謂勸和不勸離是對的，能決定結束一段不適合的關係，也是成熟的選擇，相信最後真相會水落石出，就看當事人要及時悔改，或是繼續說謊。

陶晶瑩昨邊煮給毛小孩的食物邊開直播，回應有人「點菜」想請她聊一下對小甜甜事件的看法，她說本來不知道發生什麼事就先不評論，看完後嘆了口氣只能搖頭，她相信小甜甜私下奮鬥了很久，有網友說不敢相信21世紀還會發生這種事情，陶晶瑩說：「在每個關起房門的家庭裡面都有很多事是我們不知道的，我覺得自己要保護自己是最重要的」，她看到有律師建議要適時錄音，她也同意如果感覺存在不對的關係裡，現在手機科技發達，就隨時開起來錄音沒有關係。

陶晶瑩說，看起來是小甜甜想掙脫這段關係，但她老公不想，陶晶瑩覺得所謂的霸凌或家暴，其實很多人是幫兇，「什麼是幫兇呢？就是你明知道這件事，還抱持比較傳統的觀念，第一個就是『莫管他人瓦上霜』」，如果還是孩子時期無法保護自己，保持沉默無可厚非，但如果已經是大人，知道身邊的人正在遭受暴力卻不管，陶晶瑩認為：「我知道宗教有很多教義是勸世的，所謂那些經、那些文有沒有這樣講，我覺得都是大家自己的解釋」，「那你有什麼資格看到這件事發生後，用你自己狹義的教義規範別人？」

至於要如何幫助身邊遭受家暴的人？陶晶瑩點出傳統的勸和不勸離恐怕在這時代已經不再適用，如今離婚率很高，人們常在解讀離婚率時用負面的態度，批評年輕人結婚時太草率，「那你為什麼不想說這是一個解套的方式，其實對不成功的關係、沒有辦法再溝通的對象就ByeBye啊！這為什麼不可以？」認為這也是一種成熟的選擇。

陶晶瑩點出，現在很多人用教義規範別人不能違背丈夫、不能選擇離婚，在她看來很「迂腐」，而很多迂腐的觀念都在過去被打破了，例如「從一而終」，「有必要嗎？如果他真的不是對的人，他真的對你造成精神或肉體上的虐待，以後他是不是也會虐待小孩？」

此外，陶晶瑩說從此事中還有一點要注意，「為什麼是一票人這麼想？而不是一個或兩個？」而這一票人所想的真的是對的嗎？不對的觀念大家一起施壓，甚至道德綁架，但所有的宗教都應該是以助人或善為出發點，「已經有人在叫救命了，已經有人在說請幫助我了，聽不到嗎？看不見嗎？」對此，陶晶瑩呼籲希望大家也可以這件事發展到對周圍同學、同事、朋友的關心。

同樣身為女人，甚至是走過同樣的路，陶晶瑩不解反問：「你心裡是有多扭曲，才能接受那麼扭曲的人生」，「你的自我在哪裡？你覺得自己沒有價值才能接受這些？」，話鋒一轉，她強調自己指的不是小甜甜，而是那些「遭遇過家暴，仍還要小甜甜息事寧人的人」，她也提出自己做公益活動的心得，當遇到受虐兒童或婦女的案件，第一時間就是提醒當事人要去報警，「因為你冷漠地忽略的話，這些情形就會持續發生」。

有網友說：「小甜甜對老公口氣不好，但打人就是不對」，陶晶瑩回應在婚姻中有第一個小孩的時候口氣不會好，有第二個小孩時口氣更不好，然而這就是夫妻之間要一起經歷磨合的事情，她身邊也有很多女性朋友當母親曾抱怨自己累得半死，老公卻在一旁打電動，她覺得以後不知道家暴的定義會變更寬，這種行為也會列入家暴的一種，憑什麼夫妻中只有一人在辛苦、另一個人卻不負責在玩。

陶晶瑩呼籲離婚並不可恥，離婚是代表這個人有能力承擔一段關係的結束，勇於對自己負責，她覺得這個社會永遠在要求對別人負責，卻沒有人會問說：「那你自己過得好不好？」而很多人被問到這題的時候都會很難過、悲從中來，因為知道自己其實一直在委屈自己。她也開玩笑說乾脆來搞個「離婚萬歲」的活動，但可能會被內政部關切說現在結婚率已經很低了，不要雪上加霜。

最後，陶晶瑩相信小甜甜應該可以把這件事處理很好，希望有很多專業人士可以幫助她，也希望網友也可以為自己人生選出一條開心替他人付出的道路，而不是帶著怨氣或委屈把自我縮得很小很小，忘記原本自己快樂的樣子，「每個人都是珍貴的，都應該被尊重」。

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