北市內湖警分局爆出連環風紀案件，康寧所1名警員日前查緝1名外籍女子時，違反規定未通知女警協助，反而自行幫對方搜身，外籍女事後心有不甘，提告警察性騷擾，康樂所則有1名警員，替毒蟲的母親私下調查個資，5日遭政風室帶回偵訊，全案由檢方偵辦中。

內湖分局長王炳睿，之前才因與英系大咖在「喜相逢」餐敘，遭市議員徐巧芯質疑當天是王的勤務表是輪值，為何能跑去吃飯喝酒？現在轄內又連爆風紀案件，有基層就嘲諷分局長忙著做關係，內部管理「後院起火」了都不知道。

據指出，康寧所警員日前查緝1名外籍女子，按規定應找女警支援，協助搜身工作，但他不知何故竟自行搜身，外籍女子當時便覺得怪怪的且不舒服，最後決定向警方舉報，告男警性騷擾，婦幼隊依法受理後已將全案函辦。

康樂所另名警員，則是因辦案緣故與1名毒販熟識，1年多前在對方拜託下，登入警用電腦查詢他的母親有沒有被通緝，因違法調閱個資，5日遭政風室帶回偵訊。