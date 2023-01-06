新北市社政顧問葛承澐成立財團法人玉山菊元協會，還加入社會局社區服務據點，卻被投訴宣傳是神的傳譯者，不具醫師資格她，還進行火罐療法，誆稱有治療癌症與減肥效果，有成員花上百萬治癌「救命」卻差點「喪命」。對此，社會局長張錦麗表示，目前全案進入調查階段，將停辦據點相關服務，強調社會局絕不允許任何單位在據點有違反規定行為，最重將予以撤點處分，至於葛女的社政顧問已與去年底中止不再續聘。

張錦麗表示，玉山菊元協會承接新北市2處社區照護關懷據點，社會局每月都依衛福部規定進行查核，去年每月查核中並未發現違規，因應近期檢舉，社會局於去年12月26日以及今早再行查核，結果發現2處據點都依照規畫進行服務，同時訪談受服務長輩、專職人力以及志工人員，均未發現協會有從事醫療行為或有巧立名目收費情事。

不過由於全案已進入調查階段，為維護長輩不受外界干擾，從7日起，停止兩據點開放。

至於葛女被聘為社政顧問，社會局解釋是考量協會過去對於新北市長輩及弱勢族群的公益服務，但聘期至去年底，今年並未續聘。