劉以豪近年忙於大陸拍戲，今次難得現身LV開幕活動。（吳松翰攝）

101店首賣的LV X 草間彌生彩色圓點迷你硬箱塔，價格74萬5000元，也是劉以豪今日最愛。 （LV提供）

陳庭妮手上的LV X 草間彌生Cannes黑色立體金屬圓點手提包，是她當日最愛，18萬6000元。（LV提供）

LV X 草間彌生 Capucines MM 黑色手提包27萬8000元。（LV提供）

陳庭妮、劉以豪今日現身LV台北101專賣店重新開幕，陳庭妮以一身俐落大氣的LV早春造型現身，她說自己非常喜歡造型裡率性的中性風格，但也偷偷透露還是可以小露一些，打造自己性感的一面。她同時說自己攜帶的LV x 草間彌生Cannes立體銀色金屬圓點手拿包，更提及草間彌生的作品讓她感受到自由與創意。而面對今年的新計畫，她笑說自己去年都在忙拍戲，今年終於開始有一點自己的時間。「我現在最想做的就是好好挑自己的婚紗」，現場有媒體透露未婚夫胡宇威希望婚禮不要選在中午，「因為很熱」，她大笑說這個回答超實際，「感覺應該是我跟他提的，但我和宇威都是喜歡陽光的人，還是希望婚禮能請大家一起來玩比較開心。」

劉以豪近幾年將事業重心放在大陸拍戲，此次回台除了參與LV台北101開幕活動外，也順道回家陪陪家人。「家裡兩老剛好70與60大壽，回來陪他們慶生也是我今年小小的心願。」他說自己前幾年也忙著新戲拍攝，但許多作品目前仍在前置階段，能否今年順利上映還是未知數，但也小小透露自己想挑戰不同角色的野心，更說接下來如能挑戰武打戲就算圓了心願。活動現場他穿上LV 2023早春毛料上衣與褲裝，露出若隱若現的胸肌，看的出來為了武打角色有認真下苦心。