超商龍頭統一超（2912）大搶國道服務區商機，搶在春節連假前，「東山服務區」6日全新開幕，同樣位在台南的關廟服務區也預計年後開幕。加上統一超最新取得營業額霸主「清水服務區」的最優申請人資格，累積統一超總共已拿下5個國道休息站經營權。

2022年5月，統一超在集團大本營台南，一舉拿下國道三號東山服務區及關廟服務區的經營權，在不中斷服務的情況下進行賣場裝修，終於大功告成，其中東山服務區今日全新開幕，高公局局長趙興華親自出席剪綵。另外關廟服務區目前試營運，預計農曆年後也會配合高公局進度盛大開幕。

除此之外，統一超最近再度傳出捷報，在已經連續18年蟬聯國道服務區營業額冠軍的台中清水服務站重新招標中，擊敗新東陽、南仁湖等勁敵，取得最優申請人資格。累積統一超前後已拿泰安、仁德、東山、關廟及清水等5處國道休息站的經營權。

統一超主管表示，統一超從2002年起，就開始以商場營運模式參與各地商場規劃，包括觀光景點、交通轉運、大專院校、醫療院所、科技廠辦、國際機場、商辦大樓等7大類別，目前總共經營57個商場。

今天全新開幕的東山服務區，為國內占地最大的國道服務區，經統一超耗時超過半年翻新，除旗下7-ELEVEN、星巴克進駐，另外也創下南部服務區首次引進麥當勞。

全新的東山服務區採綠意森林系設計，打造寬敞明亮的動線，並增設寵物共食區，便利毛孩共食。室內規劃29個在地小農、輕食、百貨伴手禮、手工藝品及知名連鎖品牌，近9成為獨具地方特色的在地美食。而且還設置親水廣場露天電影院，為歡慶開幕，1月6日起連續2日，將上映去年火紅的電影捍衛戰士獨行俠、聽見歌在唱，希望打響第一砲。

由於接下來即將迎接春節10天連假，伴隨疫情解封，預期國道將湧入大量出遊車潮，東山服務區有機會成為新打卡景點。