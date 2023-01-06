2024年立委選戰開打！被網友稱為「最強里長」的台南龍崎前牛埔里長陳永和，以抗爭龍崎掩埋場為訴求，2018年參選台南市長拿下近12萬票，面對掩埋場環評許可遲未撤銷，他2021年宣布將選立委，1年多來鴨子划水，近日陸續高掛立委參選人看板向鄉親拜年，展現參選到底決心。

「掛上這塊看板就是決定參選到底！拚了！」無黨籍的陳永和將角逐2024年台南第六選區立委，挑戰現任民進黨王定宇，將陸續在南關線、東區的立委選區，昨天開始陸續高掛看板，寫著「立委參選人陳永和 恭賀2023兔年行大運」，預計將掛22面。

率先高掛看板的他說，前年即已表態參選，但一直面臨各種耳語，也有不少人謠傳他「不是選真的」，力求能勸退他打消念頭，他說，高掛看板就是要展現決心，一定參選到底。

陳永和說，當初參選里長是為了守護牛埔家園，後來「跳級」選市長也是懷抱相同理念，而今，儘管經濟部已行文廢止該計畫興辦計畫，按理說龍崎事業廢棄物處理中心設置計畫已失效，但環評許可卻遲遲未撤銷，他質疑，國家政策的興辦計畫都已不存在，何以環評仍無法撤銷？相當矛盾。

他說，不少鄉親至今仍擔心掩埋場「死灰復燃」，尤其，龍崎牛埔等里都已畫入西拉雅國家風景區範圍，唯獨歐欣公司的掩埋場預定地沒被畫入，種種不合理的事情，讓他決定再戰一次。

除了關注龍崎掩埋場的後續發展，他陸續也將提出多項地方發展願景的相關政見，全力打好這場選戰。