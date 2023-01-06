香菜並非所有人都愛，喜歡的人認為它吃起來很清爽，不喜歡的人則覺得味道太強烈，香菜是否要入菜也常被拿出來討論。營養師林雨薇提到，香菜的葉子、種子及花都可食用，而且富含營養價值，不僅有降血脂的效果，還可提升身體還原保護力。

營養師林雨薇在臉書粉專提到，香菜的葉子、種子、花都可以吃，每個部位所含的營養素也不同，而台灣菜餚最常食用的就是香菜葉，富含植物固醇、類胡蘿蔔素及癸醛，不過患有慢性腎病者，食用香菜需先請川燙，去除鉀離子再烹煮，減少身體攝取過量鉀離子而影響病情控制，並分享香菜葉對身體的5大好處。

●降低血脂

香菜葉含有多種植物固醇營養素，例如豆固醇、穀固醇等，有降低三酸甘油脂及膽固醇的作用，植物固醇可降低小腸對膽固醇的吸收，並將多餘的膽固醇由糞便方式排出，另外豆固醇能減少肝臟膽固醇合成，降低血液總膽固醇量。

●提升身體還原保護力

香菜葉包含多種肉桂酸類物質，例如咖啡酸、阿魏酸、沒食子酸等，能增加身體重要抗氧化酵素SOD等，幫助身體清除羥基自由基，過去有實驗發現動物食用新鮮香菜汁，細胞抗氧化酵素活性會增加，還能減少腦內脂質氧化，具有保護腦神經的作用。

●類似降血壓藥物

香菜葉含有槲皮素、芸香苷、芹菜素等黃酮物質，有抑制體內血管張力素轉化酶（ACE）的作用，還可調控一氧化氮（NO）產生，效果就類似降血壓藥物，能夠保護心臟、促進動脈舒張。此外香菜具利尿作用，透過尿液水分排出，增加電解質流失而調降血壓。

●減少肝臟脂肪堆積

香菜葉中的槲皮素，會透過影響肝臟細胞，刺激單磷酸腺苷活化蛋白質激酶（AMPK）的活性，此為細胞中調控能量平衡的關鍵酵素，進而抑制肝臟脂肪酸合成酶（FAS）的基因表現，能夠減少肝臟脂肪酸合成，降低肝臟脂肪堆積。

●保護眼睛

香菜富含類胡蘿蔔素-葉黃素、玉米黃素，能增加視網膜色素沉積，而且將香菜乾燥製成粉末香料，比新鮮香菜含有更高的葉黃素及玉米黃素，每100公克乾香菜粉有2.4毫克的葉黃素和玉米黃素，而且香菜粉因乾燥加工過程會揮發部分醛類化合物，味道相對淡雅清香。