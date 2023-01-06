台中大里區東南路1處住宅6日凌晨3時傳出火警，造成一家3代8口5人死亡，其中住在1樓的66歲陳姓屋主成功逃生，自稱「取酒引火驅蛇」不慎釀災，警方將陳姓屋主帶返所偵訊，據了解，屋主說法反覆，後表示懷疑妻子帶蛇回家，想點燃「止血帶」引火驅蛇，全案將依現住放火罪方向移送台中地檢署偵辦。

台中大里火警奪5命，66歲陳姓屋主被帶至霧峰警分局成功派出所偵訊。（潘虹恩攝）

台中市大里區東南路1住宅6日凌晨3時傳出火警，當時66歲陳姓屋主1家3代6人在家，起火後陳姓屋主因住在1樓幸運逃生，陳家大兒子則因前日晚間出門送貨、女婿出差國外而逃過死劫，其餘包含62歲屋主妻子、38歲長女、32歲次子、11歲曹姓長孫及7個月大曾姓外孫皆傷重送醫不治。

陳姓屋主逃生後，向警消稱「取酒引火驅蛇」不慎釀災，後警方將陳姓屋主帶至霧峰警分局成功派出所偵訊，訊後陳姓屋主被列為嫌疑人。據了解，陳姓屋主被救出後說詞反覆，稱認為妻子帶蛇回家，才用打火機點燃用洗腎用的「止血帶」，並甩至2公尺的垃圾桶，認為垃圾桶起火可以趁機驅蛇，當他發現火勢逐漸變大，才趕緊趴到地面一路往外爬。

陳家大兒子6日趕返現場時受訪表示，爸爸因截肢行動不便，且患有譫妄症，平時家中的打火機等危險物品都是放置於高處，爸爸應該難以取得，且家中每人都沒有喝酒的習慣，不太可能是爸爸所說「取酒引火驅蛇」，認為應是家中電暖扇老舊引發火災；不過他也說，即便真的是爸爸不慎引發，他也不會追究。