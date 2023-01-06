警方攻堅詐騙機房，將嫌犯壓制逮捕。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

天道盟太陽會22歲楊姓成員，去年主動赴柬埔寨詐騙機房受訓，學成歸國後，楊嫌準備在過年前大撈一筆，遂組成代號為「遠傳」的詐欺機房，專門以偽造的亞馬遜購物網詐騙女網友。刑事局偵查第七大隊循線將楊嫌等15人拘提到案，避免更多人被害。

嫌犯慫恿被害人購買禮物卡，佯稱買越多賺越多。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方調查，該集團先從IG盜取帥哥照片，再申辦交友軟體「探探」、「Tinder」、「Omi」帳號，隨機與女網友聊天談心，每天噓寒問暖取得信任後，再推薦假的亞馬遜購物網給被害人。

嫌犯利用偽造的亞馬遜網站詐騙女網友。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

嫌犯指示被害人登入幾可亂真的假亞馬遜網站，要求被害人匯款1萬元購買禮物卡，聲稱隔日便會回饋1萬2000元到被害人帳戶，讓被害人嚐到甜頭之後，便會創造慶祝節日等各式名目的搶購活動，不斷慫恿被害人搶購禮物卡，以「小魚釣大魚」並製造「買越多，賺越多」的假象，待被害人投入大量金錢後，即以平台發生問題等各種理由推託無法出金，等被害人察覺時已損失慘重。

警方查扣到手機、筆電、電腦主機、身分證、金融卡、存摺及現金等贓證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

專案小組報請士林地檢署指揮偵辦，搜索位在新北市淡水的兩處機房據點，查獲楊嫌等15人到案，查扣涉案手機25支、筆電1台、電腦主機1台、硬碟1個、身分證2張、金融卡8張、存摺3本等贓證物

警方清查，至少有20名妙齡女子上當受騙，總財損達到上千萬元，其中，有一女被騙330萬元最多。全案詢後，依詐欺、組織等罪嫌送辦。

警方偵破詐騙機房後，溯源追查出另一個將贓款兌換成虛擬貨幣的洗錢水房，清查共有20名被害人受害，贓款高達1億4000萬元，經報請台中地檢署指揮偵辦，在兩處洗錢據點逮捕到鄭姓男子等8人到案，詢後，依詐欺、洗錢等罪嫌送辦。