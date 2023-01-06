韓國SK On於美國CES（消費電子展）中表示，最晚在2025年之前，將大量生產這種LFP（磷酸鐵鋰）電動車電池。在LFP電池的幫忙下，可以降低環保車輛的製造成本。

SK On是韓國新能源大廠SK Innovation子公司，兩者又同時隸屬韓國第2大財閥SK之下。SK On客戶之一福特曾於2022年表示，計畫2023年要把陸企寧德時代的LFP電池，裝在自己暢銷車種F-150 Lightning電動皮卡內。

除了福特以外，特斯拉與另家電動車新創公司Rivian，也都相繼採用這種LFP電池。由於有中國大陸車商的強勁需求在撐腰，當地電池業者也趁勢稱霸全球LFP市場。

與能量密度較高的鎳鈷錳電池相比，裝有LFP電池的電動車續航力道較為薄弱。不過，電池生產成本較低的LFP能量密度雖低，但重量比較重，且安全性也較高。

SK On指出，LFP產地不同成本也會不同。像是中國大陸做的LFP就比鎳鈷錳電池要節省20%支出。同時，歐洲產的LFP也可省下15%。若是在美國製造，那就沒有撿到什麼便宜。因此，SK On打算一開始先向陸企採買LFP電池。

在美國興建新電池廠的SK On，預計最晚在2026年之前，產能可望開出150 GWh。這些在美國的投資，應該可以符合美國新法案的規定，確保美國客戶可以繼續拿到當地政府補助。

產業分析師質疑，全球電動車電池新廠正如雨後春筍般冒出，會不會也像目前半導體產品一樣，出現供過於求的現象。SK On認為，近期應該看不到供給過剩，因為在興建新廠之前，已跟車商確定過可把產能都吃下來才去蓋的。