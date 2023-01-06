新竹市長高虹安陪著蔡英文總統進到會場。（王惠慧攝）

國家太空中心今年元旦起改制為行政法人國家太空中心，直接隸屬於國家科學及技術委員會，6日舉行揭牌典禮，蔡英文總統親臨主持，新竹市長高虹安也受邀參加，高虹安陪著蔡英文總統走進會場，2人也在揭牌後同框合照。

國家太空中心指出，太空發展法即將在本月20日施行，為順利推動各項太空業務，需成立專責法人，因此國科會規畫將國家太空中心改為直接隸屬國科會的行政法人，並於1月1日正式施行，成為國科會轄下第4個法人機構。

高虹安以新竹市長身分受邀出席，外界關注她與蔡英文總統的互動。高虹安陪著蔡英文總統進場，在揭牌儀式上兩人分站左右兩側並同框合照，最後蔡英文總統離開會場時，高虹安也陪著走出去，兩人並無太多互動。

蔡英文總統致詞時表示，這幾年來從福衛5號到福衛7號，台灣自主研製衛星的實力正不斷提升，去年台灣第1座短期科研火箭發射場已經落腳在屏東，第1枚由台灣自製的氣象衛星獵風者預計在今年下半年升空，代表台灣在太空產業的發展、設計和製造的能力，都更上一層樓。

蔡英文說，接下來政府會透過第3期太空計畫，在10年內251億元，和民間攜手共同打造強韌的太空產業國家隊，一起進軍國際太空產業。今見證國家太空中心正式改制為行政法人，也是推動太空產業發展非常關鍵的里程碑。

改制後將能提供更有彈性的制度和環境，讓發展太空產業能量更加完備，為太空產業打造更完善的練兵場，也讓台灣廠商能取得更完整的飛行履歷，進而獲得國際的認可。

蔡英文說，國家太空中心轉型後，也被賦予更多的任務，包括和經濟部合作推動產業升級，和教育部進行人才培育，相信透過這些努力能從不同領域共同壯大太空產業的力量。

目前世界各國都積極進軍太空，太空已經成為21世紀全球競爭的新興場域，為把握此商機台灣一直積極準備，往太空佈局，台灣的太空產業經過30年的發展，所累積的衛星研發成果，已經擁有很好的利基。

蔡英文總統也感謝團隊的努力，在短短1年的時間內完成《太空發展法》、《國家太空中心設置條例》的立法，為太空產業的發展奠定重要的基礎，接下來在政府全力推動，以及產官學界的合作努力下，一定能夠讓台灣在國際太空產業上佔有重要的一席之地。