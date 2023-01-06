經濟部每年依據「經濟部督導地方政府輔導未登記工廠合法化經營業務成效要點」，評比各地方政府輔導未登記工廠成效，台中市政府經發局表示，其評比重點在於「輔導辦理特定工廠登記」、「輔導遷廠、關廠或轉型」、「執行未登記工廠稽查及取締作業」等項目，而台中於109年評比全國第二名，110年評比全國第一名，成績良好。

經發局指出，在輔導未登記工廠方面，台中輔導10,170家未登記工廠或臨登工廠業者於今年3月21日前申請納管或特定工廠登記；並受理114件轉型、遷廠或關廠計畫申請，輔導數量均居全國之冠！截至今年7月31日止，已核准特定工廠及納管案件達5,225家，核准比率達51%以上；另核准69家轉型、遷廠或關廠計畫，核准比率將近60%。

市府積極配合推動-特定工廠登記-制度-輔導未登記工廠朝合法化經營。（圖/ 台中市政府經濟發展局提供）

在執行未登記工廠稽查及取締作業方面，為遏止未登記工廠氾濫並導正經濟秩序，由工業、環保、消防、土地、建築等主管機關組成「台中市政府未登記工廠聯合加強矯正小組」，每周至少3次聯合稽查，針對民眾陳情及其他機關通報工廠違規案件加以查處，其中已依據經濟部交付優先查處疑似未登記工廠名單(計210家)進行稽查並全數完成，屬違規工廠者計68家，均已勒令限期停工，查處率達100%。

經發局說明，市府積極配合推動「特定工廠登記」制度，輔導未登記工廠朝合法化經營，至今納管輔導金及營運管理金收入逾10億元，為完善輔導策略，已著手朝「資金、關鍵技術、行銷、市場、人才及綠能」等六大議題，研擬對應執行計畫，包含台中商業銀行工廠改善準備金低率貸款（利率1.9%、最高貸款金額新台幣300萬元）、協助中堅企業轉型、主動發掘台中隱形冠軍行銷產業、率團開拓海外市場、專家學者授課、補助特定工廠設置屋頂光電發電設備等措施，促使台中產業耀眼全球。

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