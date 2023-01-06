王子對藝術很有興趣。（羅永銘攝）

王子透露農曆年後希望能有時間去旅遊。（羅永銘攝）

王子（邱勝翊）今（6日）出席「金田涼子 幾星霜 回顧展」，他坦言疫情關係久未出國，已跟朋友規劃去旅行，「我身邊有10幾、20個朋友都在日本旅行，每天看他們發限動、社群，其實蠻羨慕的。」希望農曆年後能排出一周空擋去旅遊，目前最想去東京。

王子說之前《全明星運動會》的朋友們最近都在瘋滑雪，他也曾在台灣滑雪場練滑雪，「有機會的話，希望能到有雪的地方體驗一下」；至於過年計畫，他說會跟家人去小旅行，「2年多的疫情了，很久沒跟家人出去玩」，他透露以往紅包都包出6位數，今年會多一些，開玩笑說：「除非中了樂透，應該都差不多。」

而他在賀歲片《山中森林》中跟與郭雪芙有盛大婚禮戲，2人也因此爆出戀情，問他跟郭雪芙在片中是真愛還是假愛，他回應：「在電影裡一定是真愛，當下的情況，兄弟跟女人之間做的一個抉擇，非常的很糾結。」至於戲外，他稱2人僅是很好的朋友。

不過，王子在現實生活中，自認不是見色忘友類型，「可能聽兄弟比較多」，不怕女友生氣？他笑回：「以往經歷好像還好，可能時間需要分配一下。」