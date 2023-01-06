2023年通霄鎮白沙屯拱天宮北港進香活動期程，6日出爐。（謝明俊攝）

2023年苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮北港進香期程，6日下午由拱天宮主委及值年爐主擲筊請示白沙屯媽祖後確定，進香啟程於國曆2月12日（農曆正月22日）丑時1時25分出發，國曆2月20日回宮，維期共9天8夜。

白沙屯拱天宮北港進香活動，過去2年因受疫情影響，先後取消及延遲舉行，今年的北港進香活動，依照古禮於農曆12月15日，也就6日下午1時，由拱天宮主委洪文華主持擲筊大典，並由值年爐主擲筊詢問白沙屯媽祖進香全部期程，結果確定於國曆2月12日丑時1時25分出發，國曆2月20日回宮。

白沙屯拱天宮媽祖北港進香活動，先前2年因疫情影響取消延遲活動，但仍因民眾祈望疫情平安，使得報名參與進香活動的民眾連續突破新高，去年報名信眾就突破9萬人，今年不排除會再創新高。但由於今年北港進香活動的期程較過去提早至春節後舉行，受理報名時間較為緊迫，是否會影響信眾報名，考驗廟方受理壓力。

今年白沙屯拱天宮媽祖北港進香活動期程：

放頭旗，農曆正月20日。（國曆2月10日）

登轎出發，農曆正月22日。（國曆2月12日）

到北港，農歷正月27日。（國曆2月17日）

進火，農曆正月28日。（國曆2月18日。）

回宮，農曆2月1日。（國曆2月20日。）

開爐，農曆2月12日。（國曆3月12日。）