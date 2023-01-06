大型類股上漲帶動下，日經指數6日開盤疲弱，但隨後翻揚再度上探兩萬六大關，最後收25,973.85點，漲153.05點或0.59%，周線跌0.4%左右。東證收1,875.76點，漲6.86點或0.37%。

分析師認為，日本央行上個月下旬調整殖利率政策後，日圓兌美元匯價立刻走升，也讓日股出現些許變化。不過，從前一個交易日開始改變，有不少股價被壓低的績優股，6日出現追捧買盤。

權值股表現亮眼，東京威力科創漲3.05%，軟銀漲1.24%。盤中，航運產業指數大漲2.9%相對優秀，至於能源相關類股一度漲2.47%，煉油廠業者漲1.31%。

最新經濟數據中，根據當地官方6日資料，2022年11月一般民眾所拿到的實質薪水年減3.8%，差不多是2014年的水準，除了連續8個月下滑外，也比市場預估減少2.8%還要多。學者專家指出，這意味離日本央行心目中，潛進性物價膨漲的理想境界還有段距離。

在日本2022年底宣布大幅放寬邊境限制後，日本服務業就此可謂迎來春天。根據au Jibun銀行日本上個月服務業PMI（採購經理人指數），從11月50.3升至51.1，指數雖沒有2022年9月以及10月高，但已經是連續4個月都在成長與衰退分水嶺50以上。