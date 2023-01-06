A股6日震盪收升，上證指數收漲2點，連續5日走高。兩市成交合計縮減人民幣（下同）至8,381億元。總結本周，滬指累計升2.21％，連升兩周。

上證指數最多升15點或0.49％，高見3,170點後出現賣壓，大盤一度跌3點或0.11％，低見3,152點，尾段回穩，全日收報3,157點，升2點或0.08％，成交3,385.4億元。

深成指開低走高，最多跌17點或0.16％，低見11,314點，最多升111點或0.98％，高見11,443點，全日收報11,367點，升35點或0.32％，成交4,995.5億元。

滬深300指數報3,980點，升12點或0.31％；創業板指數報2,422點，升22點或0.95％。

各類股個別發展，塑料製品股漲逾2％；化工股升逾1％；有色金屬、石油、水泥、煤炭、電力股走穩；酒店旅遊、傳媒娛樂股跌逾2％；生物製藥、房地產、金融、鋼鐵股偏弱。