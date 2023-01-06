昨天下午290路公車行經南屯區五權西路與忠勇路口時，因左轉未注意，撞上過馬路的行人造成擦傷，交通局長葉昭甫表示，已要求各客運業者召回駕駛教育訓練，並派員到各自路線督導行車安全，公車駕駛若違規未禮讓行人，一定究責到底，絕不寬貸，確保用路人及大眾運輸安全。

葉昭甫表示，台中市接連發生公車交通事故與服務不當案件，交通局要求全市17家客運業者務必落實公車駕駛停讓行人規定，去年底台中公車發生撞死母嬰事故後，統計自去年12月29日起至今年1月6日共稽查316輛公車，計7輛公車未停讓行人，今天到台灣大道與三民路路口及五權路與學士路路口稽查，計查核53輛公車路口轉彎均符合停讓行人規定。

葉昭甫強調，經查獲公車駕駛未停讓行人將納入「台中市市區汽車客運營運與服務評鑑計畫」，評鑑結果作為後續年度營運虧損補貼依據，也列為日後客運業者競標路權和申請既有路線續營的參考，交通局持續輔導各業者提升服務品質，台中是大眾運輸友善城市，不容少數未遵守行車規範的駕駛破壞。

至於台中客運290路公車昨日下午行經南屯區五權西路與忠勇路口時，因轉向未注意，擦撞行人造成受傷案件，葉昭甫指出，交通局要求客運業者召回駕駛進行教育訓練，肇事的台中客運業者已於今日上午召回290路肇事的蕭姓駕駛員，並針對路口轉彎部分，要求依照路口轉彎的SOP規定施予再教育。