深受許多民眾喜愛的插畫角色馬來貘「LAIMO」已成為台灣另類的觀光大使，繼2017年與日本西武鐵道聯名推出彩繪列車，近期又與旅遊品牌DoMo合作，在北海道打造LAIMO彩繪露營車，造型一公布就獲得日本喜愛，指名預約LAIMO露營車，詢問度破表，預約單已經排到暑假。

DoMo集團與LAIMO於2017年在東京DoMo CAFE首次合作，當時共同推出限量的LAIMO飲品與造型甜點，該處的LAIMO互動牆供民眾拍照打卡，已成為東京網紅和少女們朝聖的打卡景點。

摩境DoMo集團董事長李奇嶽表示，感謝插畫家Cherng再次為集團2022年創辦的日本露營車租賃事業設計彩繪車體，讓來自世界各地的朋友能跟著可愛的LAIMO穿梭在北海道的森林、草原、海洋的自然懷抱中，迎接旅行中每天的日出日落和閃閃星光。

Cherng特地錄製影片表示，他非常喜歡這次的作品，謝謝DoMo集團會長廖惠萍長期的支持，這次是第2次與DoMo合作，未來也希望能帶著「LAIMO」一起到北海道開露營車，享受露營車旅遊的樂趣。

摩境DoMo集團為台灣少數能跨國經營的連鎖旅館民宿品牌，在台灣、日本與馬來西亞都有營業據點。有感疫情後新的旅遊型態的改變，DoMo今年在北海道發展露營車租賃業務，此次與「LAIMO」的合作也希望未來能透過文創、旅遊交流，讓世界各地的人們都能認識LAIMO，進而推展台灣的創意文化產業。