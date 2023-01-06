在連升4天之後，港股周五震盪，收盤小跌。

周五香港恆生指數高開168點，收盤跌60.53點或0.29%，為20991.64點。國企股(H股)跌28.79點或0.40%，為7143.64點。

受到政策激勵，內房股集體大漲，寶龍地產升1.7%，碧桂園升5.9%，新城發展漲6.8%，。

中國人民銀行、銀保監周四稍晚宣布，建立首購族的房貸利率動態調整機制，取消利率下限。彭博同時透露，中國可能實施全國的房地產佣金上限，規範仲介費用，以提振房市。

特斯拉宣布在中國的多款汽車調降售價，市場憧憬將帶動銷量。但是特斯拉概念股漲跌互見，比亞迪跌2.6%，贛鋒鋰業升1.4%，敏實升0.2%，福耀玻璃升1.2%。

汽車股先升後跌，收盤下跌2.8%，為領跌最多的板塊。小鵬跌6.8%，理想跌6.5%，吉利跌3.5，蔚來跌4%。

渣打銀行漲4.2%，報64.2港元。此前阿布達比第一銀行宣布取消對渣打的收購計畫。