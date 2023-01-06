繼前一周略為升高，中斷了連續6周的跌勢後，上周美國抵押貸款利率再度小幅上揚，與2022年同期相比，美國房貸利率已經大漲一倍。

根據房地美（Freddie Mac）公布的最新數據，截至1月5日為止當周，美國30年期抵押貸款固定利率平均為6.48%，較前一周的6.42%小幅升高，但已遠高於2022年同期的3.22%。

聯準會為了抑制通膨祭出了空前激進的升息政策，使去年美國房貸利率大多走高，但在數據顯示通膨可能已經到頂後，抵押貸款利率才在去年11月和12月回落。

房地美首席經濟學家Sam Khater表示，由於高房貸利率繼續削弱房地產市場，本周抵押貸款申請件數料將跌至25年來新低。但他也表示，雖然抵押貸款市場在去年大幅萎縮，但通膨壓力正在緩解，因此房貸利率可望在2023年下滑。

Khater並表示，想買房的人正在等待利率跌得更多，當利率跌更多，那麼強勁的就業市場與人口龐大的千禧世代租屋客將為房市帶來支撐。如果利率持續下跌，去年買房的貸款人就有機會以較低的利率取得再融資。

美國抵押貸款銀行協會（MBA）周三公布，上周抵押貸款申請指數下跌10.3%，較前一周的跌3.2%加速放緩。儘管近幾周來抵押貸款利率略為回升，但該協會預期到2023年底利率將回落至5.2%左右。MBA總裁兼執行長Bob Broeksmit表示，利率下滑和庫存升高，對想要在2023年買房的家庭來說是兩大利多。