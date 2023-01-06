氣立(4555)2022年12月營收為1.25億元，年減9.04％。氣立表示，由於大陸因防疫政策全面放寬讓疫情加速升溫，導致短期性出勤人力短少，影響到日常生產及出貨活動，但公司已緊急透過排班調度人力及加班生產等方式因應，以維持供貨的穩定性。2022年全年營收為18億元。

氣立指出，目前各大調研機構對於2023年的全球景氣皆採保守態度，面對2023年的大環境不確定性因素情況下，多數業者皆採保守態度看待。而氣立為了因應市場的不確定性，近年來朝市場多元化來佈局，除過往重點的消費性電子產業外，也持續加強在農機、太陽能、新能源車及半導體等產業的切入，藉由多產業的佈局來減緩大環境變動對營運面的波動影響。

工研院日前舉辦的「2023年台灣製造業暨半導體產業景氣展望記者會」提到，預估2023年整體製造業產值年增率預估僅有3.24%；但台灣半導體產業在2023年將正式進入3奈米量產新世代，半導體產業在2023年度總產值預估可持續攀升至新臺幣5.0兆元，年成長率達6.1％，優於其他產業；且在政府積極推動半導體設備國產化下，半導體設備需求成長可期。

根據路透社的報導指出，大陸最快從2023年第1季起，擬投入1兆人民幣（約4.4兆台幣）扶植大陸半導體產業，意味著後續半導體設備將可能有更多需求動能。

氣立表示，公司近兩年來積極切入半導體產業領域，並已有無桿缸等產品應用在半導體產業設備，且相關出貨量逐年已有明顯成長，初步顯現開發成效；未來也希望在流量計、真空發生器等新品的推出，能擴展到其他領域應用，擴大營運動能。