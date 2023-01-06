樂天女孩首登《綜藝玩很大》。（三立提供）

6名樂天女孩應援。（三立提供）

樂天女孩突襲KID。（三立提供）

中視、三立外景實境綜藝《綜藝玩很大》將播出2023年開春特輯，為了體恤3位主持人一年來的辛苦，製作單位找來6位樂天啦啦隊的成員筠熹、林穎樂、孟潔、林岱縈、若潼和倪暄，給隊長們振奮精神，如此強大且香噴噴的名單曝光後，網友們紛紛興奮留言：「讚啦！終於等到這一集了，全都是樂天女孩。」

一開場樂天女孩不僅帶來活力滿滿的應援舞，製作單位特別安排關卡讓女孩們自己「選隊長」，大家拚命搶奪優先權，玩遊戲玩到失控，甚至仆街跌倒，場面混亂又好笑，殊不知選到黃隊的大家都後悔想換隊，讓KID林柏昇知道後爆氣怒喊：「又要選坤達！」

而面對隊員全都女孩，更是考驗隊長的帶領能力，一路上嘰嘰喳喳話匣子從沒停過，精神整個被耗弱，加上遊戲關卡都要隊長衝第一，讓平常體力超好的坤達整個吃不消，累喊：「隊長已經沒力了！」

平時深受球迷喜愛的樂天女孩們，不只外在亮眼，活力十足外，遊戲實力更是驚人，每一關卡都賣力拚搏，面對猜歌的環節，每個人卯足全力，歌名正解字板搶成一團，沒有一個人想輸，把玩很大的精神發揮到淋漓盡致！新的一年，期待女孩們會帶來哪些驚喜。