【政新鮮】新竹花12億蓋廢土棒球場？ 趙少康3點喊話張善政：桃園也該查

新竹市府人員從新竹棒球場地下挖出廢棄電線。（新竹市政府提供）

新竹市長高虹安5日在市府舉行記者會，痛批新竹市立棒球場問題多達152項，隨機開挖淺層土壤就有廢棄磚頭、石頭和電線，新竹市府今（6）日將證據交由新竹地檢署，也會送監察院、政風調查。新北市議員葉元之認為，要追查土方運送和廢棄物處理的費用，以及未使用棒球場規格土方所省下的錢。葉元之強調，綠營現在喊全面開挖，好像不怕，但現在應該是瑟瑟發抖！

新北市議員葉元之今日在中天電視《大新聞大爆掛》指出，新竹棒球場其實不難查，因為所有建築物開挖的土，最後載運出去，「去向」、「重量」等都要經過申請，環保局一定會有資料，只要調出來即可，看土到底運到那裡。

葉元之直言，如果地下停車場的土是回填棒球場，這就有趣了。因為高虹安挖出來的很多是疑似營建廢棄物，有磚頭、電線等。而所有營建廢棄物也不能隨便掩埋，不是想掩埋在那裡就可以掩埋在哪裡，也是要經過申請，先進到處理場分類，也需要一筆費用。

葉元之說，如果把營建廢棄物埋在棒球場下面，就省下一筆營建廢棄物處理費，應該追查這筆省下的費用在哪裡；另外，追查營造廠其他工程的廢棄物處理去向，有沒有載運至規定地點，這是有刑責的。

葉元之認為，利用廢棄物充當棒球場規格的土，就是把好的土的錢省下來了，所以是賺兩筆錢，如果12億元花在這項工程，當然就是白花，所以一定要查清楚。

葉元之強調，綠營現在喊全面開挖，好像不怕，但是現在應該是瑟瑟發抖。因為高虹安是隨機挖一塊，只挖了大約10公分，就已經發現問題，如果挖28公分，搞不好一堆問題，更何況全部要挖，看不到的比看得到的更可怕。