今天（6日）迎來2023兔年的第1個「天赦日」，也是虎年的最後 1 個「天赦日」，民俗專家廖大乙指出，今天是心靈「除舊布新」求轉運的大好時機，如想在新的一年迎來好運，可準備水煮蛋、龍眼乾、剝殼花生連同金紙、懺悔文一起焚燒，象徵去除虎年的壞運，迎來兔年好運、新氣象。

根據《自由時報》報導，廖大乙指出，由於「天赦日」這天祭拜的主要對象是「玉皇大帝」，可在當天準備水煮蛋、龍眼乾、花生以及懺悔文，拜拜時口頭稟告自己的名字、年齡、生日、地址等相關資訊後，再將懺悔文逐字唸出，最後再將水煮蛋、龍眼乾、花生外殼剝下和金紙、懺悔文一同焚化即可。

廖大乙說，「天赦日」是向玉皇大帝懺悔，請求赦罪的好日子，正因天赦日靈動力強，是求轉運的大好時機，尤其，近來覺得身體不適或工作、事業等方面，遇到瓶頸、不順的民眾，可千萬不要錯過，因這天參拜並誠心向玉皇大帝許願也特別容易實現願望。

廖大乙表示，民眾如要求好運、招貴人前，必須先懺悔過去做過不好的事，打電話或傳LINE給許久未聯絡的親朋好友，以利重新搭起緣分橋樑，讓自己的居家或職場環境磁場變得更好，進而招來貴人，簡而言之，不管是信奉什麼宗教，這是最簡易且有效的方法。