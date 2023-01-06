基隆市政府將提供全市高中以下的學子、教職員每人2劑快篩，強化農曆春節及寒假期間的校園防疫措施。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

因應農曆春節將至，基隆市政府宣布，近來國內疫情出現反覆，將提供全市公私立高中以下各級學校教職員生及幼兒園教職員每人2劑快篩，強化農曆春節及寒假期間的校園防疫措施。

基隆市長謝國樑表示，疫情趨緩但市府絲毫不能鬆懈，本市校園目前體溫量測及防疫隔板相關規定，授權學校視場域性質及防疫需求因地制宜，但仍請教育處持續掌握各校校園師生健康狀況。

基隆市教育處提醒，校園戴口罩規定配合教育部最新指引為學校室外空間取消全程佩戴口罩的規定，但於室內空間，仍應全程佩戴口罩。如屬致詞、演講、講課、拍攝個人／團體照或進行運動、歌唱、音樂吹奏、合奏、舞蹈類之課程及教學活動等時，可不戴口罩，但於課程開始前及結束後，仍須佩戴口罩。

另外年節將至，且近日國內確診人數有增加的趨勢，請各校提醒師生們，在年假期間也務必做好個人衛生管理，若至人潮擁擠處也建議依照規定配戴口罩，在安全的情況下與家人共度年節假期。