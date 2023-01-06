【政新鮮】新竹花12億蓋廢土棒球場？ 趙少康3點喊話張善政：桃園也該查

新竹市長高虹安5日舉辦「大秘寶」記者會，直指新竹棒球場有152項缺失，市府團隊在現場勘驗時，還挖出廢磚、廢土、廢電線，有如掩埋場一般。媒體人黃揚明5日在節目《盧秀芳辣晚報》透露，新竹棒球場過去在審查時，當時的新竹市地政處長擔任評選委員，現在竟升任內政部常務次長。他認為，新竹這個案子絕對是弊案。

黃揚明指出，根據高虹安找到的證據，唯一合理的懷疑就是廢土掩埋，且不是只有廠商要負責，當時工務處相關的、監工的的市府官員都有責任。此外，他還去查了當時的評選委員，發現裡面有一名時任新竹市地政處長，結果現在竟升官到內政部當常務次長。

黃揚明質疑，這位新竹市地政處長當初出席評審會議，評選出廠商，該名官員沒有任何責任嗎？「所以一環扣一環，新竹市這個絕對是弊案，我在這邊直接講，絕對是弊案。」他還提到，如果沒有政黨輪替的話，現在職棒球員已經開始在新竹棒球場上面練習了，因為早移交、點交給味全龍的龍來公司精營了。

對於林智堅時代的新竹市政府，黃揚明怒批，議員去調資料，市府單位全部列為機密不公開，政黨輪替很重要的就是這樣，像高虹安一上任就發現除了土地問題，棒球場的監造跟設計根本是同樣的人，這就叫球員兼裁判，監工、施工的過程都是同一組人在做。