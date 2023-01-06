菜價居高不下，今年白玉蘿蔔價格更較往年貴上許多，芬園鄉農會冬季舉辦的「親子歡樂拔蘿蔔」活動，將於這7日、8日分這周末日，分兩場在不同地點登場，每場都有近公頃，歡迎民眾來體驗「嘿喲嘿喲」拔蘿蔔的樂趣，不少人已摩拳擦掌，準備大顯身手，更互相通報，要起早、拿大布袋來裝個盡興。

芬園鄉農會冬季舉辦的「親子歡樂拔蘿蔔」活動，將於這7日、8日分這周末日，分兩場在不同地點登場，照片為去年畫面。（芬園鄉農會提供／吳敏菁彰化傳真）

芬園鄉農會總幹事黃翊愷表示，為了提供民眾農家樂，利用休耕季節，向農民承租農地，栽種白玉蘿蔔，開放免費來拔蘿蔔，有力氣要拔多少都可以，就是要民眾盡情、開心。

芬園鄉農會冬季舉辦的「親子歡樂拔蘿蔔」活動，將於這7日、8日分這周末日，分兩場在不同地點登場，照片為去年畫面。（芬園鄉農會提供／吳敏菁彰化傳真）

黃翊愷更強調，開放採摘的白玉蘿蔔都是有機耕作，沒有噴灑農藥，可以安心拔，今年生長情況良好，手腳好拔太多，可以醃蘿蔔干，新鮮蘿蔔也可以煮湯，清香甘甜，是營養又美味的冬季蔬菜。

芬園鄉農會冬季舉辦的「親子歡樂拔蘿蔔」已經要邁入第3年，每年都湧入上千人潮，農會也很驚奇，這些人都是從哪裡來的啊？消息好靈通。而今年白蘿蔔價格還一直居高不下，往年到深冬，一條白蘿蔔俗俗賣10元的價格完全都找不到了，如今零售價格一台斤在30元上下盤旋，買條大蘿蔔都要50元了，今年活動真的是重磅回歸，掀起無比期待。

芬園鄉農會冬季舉辦的「親子歡樂拔蘿蔔」活動，將於這7日、8日分這周末日，分兩場在不同地點登場。（芬園鄉農會提供／吳敏菁彰化傳真）

首場在7日早上9點30分在芬園鄉嘉興村嘉東街高速公路橋下附近登場，第2場在8日同樣早上9點30分在芬園鄉圳墘村三川農場菇菇好附近開拔。附近還有1公頃百日草將陸續盛開，挑水古道附近得波斯花海也美如仙境，值得來感受芬園的浪漫繽紛。