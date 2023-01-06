桃園市楊梅警分局昨破獲詐騙集團囚禁案，逮捕5嫌。桃園地檢署今早以2嫌1萬元交保、3人無保請回，桃園市長張善政則說「太輕易就放人！」檢方則說，該案並無被害人求職遭詐騙客觀證據，處置並無違法或者不妥，絕無輕易放人情事。

張善政今天受訪說，這件案子共有5名嫌犯，其中2人以1萬元交保、3人無保請回，好像太輕易就放人了，將來要與地檢署好好溝通，抓到的人不能這麼輕易就放走，他也直言「有點太姑息了，甚至有點縱容犯罪！」

桃園地檢署表示，經內勤檢察官訊問被告，並互核證人及移送機關檢附之現況證據後，認為相關犯罪情節均有待證據補強，而為交保等處分，所為處置均符合刑事訴訟法規定，並無違反法律或不妥之處。

檢方表示，該案並無被害人遭求職詐騙客觀證據，真實犯罪情節及證據已由檢察官指揮警察儘速偵辦，以釐清真相並保障人權。檢方強調，對該類案件絕對零容忍，一向秉持嚴厲查辦的態度嚴查速辦，絕無如報導所稱輕易放人情事。