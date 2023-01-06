1111人力銀行日前公布雇主最滿意大學與整體性排行榜調查結果出爐，景文科大雇主滿意度獲私立科大總排行第六名，「遊憩與運動學群」奪得第三名，感謝企業與雇主對本校辦學的支持與肯定。就整體性排行榜，景文科大今年進步一個名次，上升至第六名；另外教育部公布111學年各大專校院新生註冊率，19所學校未達6成，本校在技專院校中逆勢成長且超過七成，無不顯示景文科大在董事會與校長領導下，勇於創新，克服少子女化浪潮衝擊，讓《北景文》的招牌更加響亮。

景文科大學生表現亮眼，成績斐然。除觀餐學院屢屢在國內外賽事中獲得佳績，人設學院在視覺設計與珠寶金工方面也有不錯成績，電資學院亦在各國際創新發明獎中，得到5金的成果。

景文科大更深入體現產學合作，向下紮根，連結國中、高中端。視覺傳達系與東龍珠鑽石集團進行產學策略聯盟，創技職教育首例，十年一貫一條龍的金工產學教育模式。結合產學，深化技職專業，透過雙師制度，培養學生解決問題能力。近年來配合聯合國SDGs環境永續發展，電資學院與技嘉集團百事益國際股份有限公司，攜手合作打造「循環經濟人才培育基地」，建置電腦及其週邊產品的組裝與維修基地，由公司派員赴學校指導維修技巧，讓學生在做中學，印證學理，確立以校園鏈結產業的科技人才循環經濟新典範。

衷心感謝優質企業全力支持，培育國家企業最愛優質人才，得以讓技職往下紮根，讓有志於技藝產業學子能在起跑點上早一步確認並全力發揮。產學攜手發揮更深遠的影響力，培養成企業最愛人才，促使景文科技大學成為企業最愛大學。