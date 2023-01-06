目前就讀北市和平高中三年級的黃亭瑄今天在2023日立慈善杯女子高爾夫菁英賽首輪，抓下4隻小鳥、吞2柏忌，揮出70（-2）桿，暫並列第3，她表示今天整體表現大致算穩定，但她笑說自己從第10洞三推後被「拐氣」，後面推桿都差一點，她笑著說：「可能是要留給後面2天吧！」

黃亭瑄認為，今天短鐵桿處理的還不錯，但在果嶺上可能有點太積極了，像是第16洞吞下柏忌就是因為太貪心，切桿又沒切得很好、方向也抓不太夠所以沒推進，「希望明天可以穩紮穩打就好。」

黃亭瑄首輪前9洞表現亮眼，抓下4隻小鳥，不過在第10洞卻吞下柏忌，之後不僅沒有小鳥進帳，第16洞又發生失誤，她自嘲自己在第10洞三推後好像被「拐氣」，推桿都差一點，讓她覺得有點嘔。

去年11月在亞太女子業餘錦標賽，黃亭瑄打下冠軍成為台灣第一人，也讓她取得LPGA五大賽中的4場參賽外卡資格，可以參加雪芙龍錦標賽、女子PGA錦標賽、英國公開賽、愛維養錦標賽，另外還可以打奧古斯塔女子業餘錦標賽，她最期待去英國，理由很簡單，「因為我沒去過。」

除了4大賽外，黃亭瑄也將代表台灣出征9月的杭州亞運，「希望可以拿下金牌，大賽也都有不錯的表現。」目標擺在LPGA的她高中畢業後確定會先前往美國讀大學，目前正在努力惡補英文，希望能夠順利通過英文檢定。