李翊君日前為東森《花甲少年趣旅行》出外景，她坦言有嚴重的紫外線過敏症，連最愛的高爾夫球運動都放棄，這回卻願意突破自我、首次參加外景實境節目，被多年好友郭子乾戲稱為綜藝、外景的「稀有珍品」，但旅程中李翊君的驚人表現讓大夥們跌破眼鏡。

李翊君願意突破自我參加《花甲少年趣旅行》，讓去年上過節目的老公檢場很是吃驚，李翊君笑說她可是做足了萬全準備，「上次看到老公上實境秀太可愛，我就想說自己應該也可以挑戰一下。」加上她認為平常歌手都穿得漂漂亮亮唱歌、比較侷限，粉絲鮮少能有機會看到他們私下的一面，李翊君希望這回觀眾能藉由節目發現她的另外一面。

當年18歲就出道的李翊君坦言，對她來說到現在的人生中沒有過一次真正的旅行經驗，能觀光的機會也多半是與工作一起並行，雖然結婚生子後會跟老公安排帶女兒出遊，但李翊君笑說，都是在當老媽子，哪有機會享受到！

郭子乾（右）帶大伙享用豐盛的「痛風餐」。（東森提供）

因為此次機會也才讓戀家的她，願意離開家這麼多天挑戰這完全未知的《花甲少年趣旅行》。而花蓮之旅首日導遊郭子乾喜歡行程滿檔的旅遊風格，一見到旅伴們劈頭就預告自己安排的一系列「行軍式行程」，不只使李翊君這30幾年老友面有難色，連少年們郭書瑤、許孟哲都大喊吃不消！

隔日一早6點半，郭子乾便帶著大夥們到他以前拍戲時曾造訪過的「全台灣最美森林國小」，一行人體驗深山孩子們的日常與課程，向射箭隊學習射箭的技巧並進行PK賽，最後一個與學生比賽的李翊君，最後一箭竟射出花甲少年隊的最高分，同時也是四人中唯一的破蛋成員，驚人表現完全跌破眾人眼鏡，連好友郭子乾都吐槽，連弓都拿反了，竟然給我射4分！

晚上郭子乾帶著大家到花蓮的東大門夜市，當所有人都大飽口福後，耳邊卻傳來李翊君〈七情六慾〉的歌詞，原來是街頭駐唱歌手為了吸引原唱注意，親民的李翊君立刻上前一起合唱，展現超強的唱功，引起許多民眾駐足欣賞，氣氛超High，郭子乾也應觀眾要求模仿起政治人物蘇貞昌、柯文哲，惟妙惟肖的樣子逗得所有人哈哈大笑。