阮劇團在民雄鄉豐收村農田裡舉辦卸新任團長交接，縣長翁章梁及地方各界人士見證。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

蔡明純接任阮劇團團長，胞弟新科嘉義市議員蔡坤叡及其父前市議員蔡榮豐到場祝賀。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義阮劇團在地深耕發展20年，創團團長汪兆謙卸下團長職務，由蔡明純接掌團長，6日在嘉義縣民雄鄉豐收村的農田裡舉行交接儀式，彰顯阮劇團在地耕耘、成長、期待好收成，縣長翁章梁、兩廳院藝術總監劉怡汝監交、見證及祝福。

翁章梁表示，阮劇團是這片土地上盛開的美麗花朵，在嘉義這個資源相對貧乏的地方，需要更多支持，期待未來劇團能綻放更多花朵，這次團長交接主題訂為「敆流」，將阮劇團比擬為河流，象徵將與更多河流匯流，進而成為一股有帶動效應的巨大影響力。

翁章梁說，自己年少參與學運時，便接觸許多小劇場，他認為劇團不是用吶喊、演講來表達對社會的反思，而是用另一種活潑的形式來訴求對社會議題的關心，這就是劇團的魅力所在。

卸任團長後專任藝術總監的汪兆謙表示，土地種出稻米，阮劇團走過20年，是嘉義這片土地所孕育出的，回到土地，是我們的原點，也是下個階段最重要的事，感謝大家對阮劇團的照顧，阮劇團會繼續努力。

新任團長蔡明純說，20歲的阮劇團會有新的發長方向，會持續以「常民戲劇」探索社會的更多可能，帶著大家的支持與期待，繼續努力將嘉義氣息與生活的溫度，帶上世界舞台，翻轉社會。

阮劇團表示，劇團從高中話劇社開始在地耕耘20年，並走向國際，扎根嘉義，堅持用母語做戲，從在地汲取養分，強調「自己的故鄉自己顧」，這次在田中舉行交接典禮，有人親土親、在地滋養出的劇團、期待豐收的多重意涵。