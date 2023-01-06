日本女星深田恭子當年和金城武主演電視劇《神啊！請多給我一點時間》，甜美外貌加上精湛演技讓她爆紅，開啟輝煌的戲劇之路外，藏不住的傲人身材，讓發行的寫真集都很暢銷；深田恭子在2021年5月罹患「適應障礙症」宣布停工，近期卻傳出她今年7月將主演電視劇回歸，消息曝光讓粉絲都十分期待。

2021年5月深田恭子不是宣布結婚喜訊，而是自曝罹患「適應障礙症」得停工休養的消息，健康狀況令外界擔憂；驚喜的是，深田恭子在淡出螢光幕1年半時間，身體似乎已無恙，綜合日媒報導，深田恭子預計7月回歸，將主演富士電視台製作的電視劇。

而深田恭子離開幕前1年半，這次傳出將在7月回歸，知情人士透露，她是為了報答富士電視台的恩情，才又接下拍攝電視劇的工作；先前深田恭子一度傳出要朝網路劇發展，被推估是為了要拓展年輕人的市場。

如今深田恭子今年7月有望回歸幕前的消息曝光後，大票粉絲都樂翻，「太棒了，終於能看到日劇女王了」、「深田恭子主演的電視劇就是最高保證」、「身體還是要注意，加油」。

其實深田恭子與百億富商男友杉本宏之交往多年，原本傳出已經簽下婚前契約，但兩人分分合合讓外界看了一頭霧水；2022年5月深田恭子遭傳出因酗酒和男友分手，幾個月後又傳出復合消息，至今他們感情狀態仍是個謎。

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