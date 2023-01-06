海巡署北部分署為維護春節期間的國境安全，6日下午在基隆市八斗子舉行誓師大會，並自即日起展開岸海聯合擴大威力掃蕩，除海巡署的岸巡隊、海巡隊外，也結合各地警方，共同執行掃蕩勤務，共出動283人次。海巡署強調，這次的勤務除展現海巡捍衛海疆無假期之決心，提升邊境整體安全防護能量。

海巡署北部分署在農曆年前舉行岸海聯合擴大威力掃蕩，動員所轄海巡、陸巡等單位，強化固守海疆。（海巡署提供／張志康基隆傳真）

海巡署指出，農曆春節將至，隨著民生物資需求增加且犯罪手法日新月異，為杜絕走私、偷渡等不法情事發生，海巡署北部分署6日下午舉行誓師大會並執行岸海聯合擴大威力掃蕩勤務。

海巡署北部分署在農曆年前舉行岸海聯合擴大威力掃蕩，動員所轄海巡、陸巡等單位，強化固守海疆。（海巡署提供／張志康基隆傳真）

這次勤務除海巡署北部分署動員了所轄3個岸巡隊、5個海巡隊、5個查緝隊並結合艦隊分署機動海巡隊、宜蘭縣警察局蘇澳分局、基隆港務警察總隊蘇澳中隊、財政部關務署基隆關、移民署基隆港國境事務隊、基隆市警察局第二分局八斗子分駐所及桃園市警察局大園分局竹圍派出所等單位。

一共出動了3艦、7艇、45車、5犬及1架無人機，共283人參加。另將無人機、機動式熱影像車及海巡偵搜犬等科技新式裝備，投入重點地區強化勤務，以彰顯海巡署強力打擊不法及防堵境外疫情入侵之決心。

海巡署北部分署在農曆年前舉行岸海聯合擴大威力掃蕩，動員所轄海巡、陸巡等單位，強化固守海疆。（海巡署提供／張志康基隆傳真）

海巡署北部分署表示，春節重點期間海巡任務24小時不打烊，對於查緝走私、偷渡及各項防疫工作等任務絕不鬆懈，全心全力做好藍色國土守護者的角色。