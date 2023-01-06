行政院主計總處今（6）日公布最新消費者物價指數（CPI），去年12月CPI年增率（通膨率）升到2.71％，不過仍在3％以下。至於去年全年通膨率則為2.95％，創下14年新高。

主計總處每月調查食、衣、住、行、育、樂等368項消費品的價格變化，111年自年初以來由於俄烏戰爭，使得原油、小麥、玉米等國際農工原料價高漲，由於我原料仰賴進口，輸入成本升隨之上揚，門窗設備、汽油、外食費扶搖直上，連續五個月（去年2～7月）將通膨率推升至3％以上，去年8月起通膨壓力趨緩。

根據主計總處最新資料顯示，去年12月份消費者物價總指數（CPI），較上月漲0.16％，經調整季節變動因素後漲0.33％；較上年（110年）同月漲2.71％，全年平均漲2.95％。至於去年12月份生產者物價總指數（PPI），較上月跌1.76％，較上年同月漲6.42％，全年平均漲10.53％；去年12月份躉售物價總指數（WPI），較上月跌2.51％，經調整季節變動因素後跌2.27％；較上年同月漲7.14％，全年平均漲12.43％。

主計總處新聞稿表示，去年12月通膨率上升，主因逢跨年元旦連假，旅館住宿費調漲，加以蔬菜受天候影響價格上漲，惟部分服飾適逢百貨公司年終促銷，抵銷部分漲幅。

主計總處專委曹志弘補充，去年12月通膨率擴大，受到蔬菜價格影響，碰到寒流，基數又比較低，由跌轉漲；前年12月國際油價大跌，因此比較基數低，同時開始減徵汽柴油貨物稅，油料費也才會由跌轉漲，因此該月份整體CPI才上漲。

至於去年全年通膨率2.95％，曹志弘說，創下14年來新高，上次高點是97年3.52％。他說，全年通膨率影響比較大的是水果，受到天候影響所以漲幅蠻大有一成，同時房租、油料費也是影響CPI漲幅擴大的原因。此外，俄烏戰爭是影響全年因素之一，但現在影響已經變小。

展望今年1月的通膨率，曹志弘表示，會比去年12月高，但原則上不會破3％，主因是今年春節落在1月，過年天數比較長，去年過年則跨了1、2月，主要還落在2月，所以比較基數上會影響。另外去年12月蔬菜價格受寒流影響，價格上漲會遞延到今年1月，所以整體CPI漲幅會略為擴大。惟到第二季以後，預計會逐漸放緩，到2％以下。

曹志弘坦言，輸入性通膨沒有完全舒緩，主要國家都是採取緊縮貨幣政策，透過打擊需求來抑制通膨，加上美元升值，國際農工原物料價格持續轉為縮小或下跌，對國內物價有收斂，有助於減緩未來物價上漲壓力。

至於政府每人將發放6.000元現金，是否會對通膨有所影響？曹志弘說，主計總處沒有特別評估發現金對通膨影響，但因為現金不會有使用時間限制，估計民眾不會有報復性消費。