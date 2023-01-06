淡季效應發威，再加上疫情拖累，玉晶光（3406）2022年12月營收出現少見的雙降走勢，單月營收僅來到14.57億元，相較於11月的19.79億元，呈月減26.36％，表現也不若2021年同期的18.44億元，呈年減20.97％，惟2022年全年營收192.19億元，仍較2021年的167.49億元成長14.75％。

玉晶光指出，去年12月因為疫情關係，下游需求減少，展望明年首季，因往年第一季通常都是傳統淡季，是否會比去年成長或是維持去年水準，端看客戶最後拉貨狀況而定。