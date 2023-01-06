國防部砸54億向美國採購火山陸上機動布雷系統，國民黨立委游毓蘭炮轟，時任立委蕭美琴、行政院副院長蔡英文過去曾達成2013年無雷家園願景，如今卻將成為地雷海岸，簡直跨時空打臉，她痛斥國防部此番採購公然違法，牴觸民進黨執政時通過的《殺傷性地雷管制條例》，乾脆將地雷優先布防在總統府、行政院及政府高層官邸，以滿足美國政府強銷要求及避免中共的斬首行動。

游毓蘭指出，2005年，前總統陳水扁任內簽署「反地雷同意書」，隔年時任行政院副院長蔡英文通過由時任立委蕭美琴提案的「殺傷性地雷管制條例」，此後台灣花費46億元，近7年時間，清除了金馬地區約10萬枚地雷，終於2013年完成無雷家園的願景。

游毓蘭質疑，2023年，台灣卻在「駐美代表蕭美琴」、「總統蔡英文」的任內，花費54億公帑，向美國購買10分鐘可布雷1.34萬枚地雷的「火山系統」，即將在臺灣的海岸上擁抱地雷，「蔡英文總統打臉蔡英文副院長，蕭美琴駐美代表打臉蕭美琴立委」，難道是遺忘了金馬地區掃雷死傷多少人？還有花了多少公帑？

她批評，在兩岸情勢緊張之際，未見政府單位試圖緩和兩岸關係，以保障所有國民的生命與財產安全，卻見外交部對此項軍售，竟表達感謝之意，「究竟，對於蔡英文總統、外交部、蕭美琴而言，所謂的「國家利益」是中華民國的利益？還是美國的利益？」

她不滿指出，火山系統是冷戰時代產物，因渥太華條約後被封存並停產，只有翻修品，亦無新品可採購。國防部此次的採購，除已公然違法，牴觸民進黨執政時通過的《殺傷性地雷管制條例》外，難道，美國這次所賣的布雷系統是沒有殺傷性的武器？或者這是改良後的智慧型地雷，專打不長眼的老共？民眾若因地雷而造成傷亡，只能怪自己笨，怪自己「不夠愛台灣」？

游批評，為了滿足美國政府的強銷佈雷系統，又有效避免中共的「斬首行動」，也 盡量降低對於人民與未來的可能傷害，或許台灣應該把所有的火山系統，都用來保護國家元首及政府高層：在總統府、行政院及諸多政府高層的官邸周邊，都設置「火山」，讓所有的政府高層都能安心無虞，為中華民國戰到最後一刻！