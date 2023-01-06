調查局獲報，「富邦行銷管理顧問」公司周姓負責人，明知其不具律師資格，卻於2013年至2018年間，包下某家國際財務顧問公司法律訴訟業務，獲取數百萬元報酬，涉嫌違反《律師法》，台北地檢署6日指揮調查局台北市調查處兵分3路搜索，約談周男到案說明。

據指出，周男身兼富邦行銷管理顧問、萬國國際開發公司、富邦綜合開發3家公司負責人，他曾是通姦罪釋憲案聲請人之一，結果卻因涉及「假律師」案遭檢調約談。

據了解，周過去因涉犯通姦罪嫌被北檢起訴，被判刑確定，事後他提起釋憲，2020年司法院大法官作成釋字791號解釋，最終促成通姦罪「除罪化」，讓地檢署及法院減少許多妨害家庭的刑事案件。

調查局獲報，指不具律師資格的周男，長年為某家國際財務顧問公司承攬訴訟業務，獲取數百萬元報酬，涉嫌違反《律師法》第127條第1項罪嫌，報請北檢指揮偵辦，檢調今搜索周的富邦行銷管理顧問公司等3處地點，約談周男到案說明。

《律師法》第127條第1項規定「無律師證書，意圖營利而辦理訴訟事件者，可處1年以下有期徒刑，得併科新台幣3萬元以上、15萬元以下罰金」。