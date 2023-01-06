張文宏：抗病毒藥物＋合理激素應用，72小時內大多數病人症狀都能緩解。圖為閔行區莘莊社區衛生服務中心醫師問診開藥。（上海法治報）

觀察者網6日報導，大陸國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏教授1、2兩日分別受邀到上海閔行區莘莊社區衛生服務中心，調研指導第一線社區新冠病毒感染醫療救治工作，為各醫療機構骨幹醫師講解，新冠病毒感染的診治規範與分級診療流程，持續提升社區衛生服務能級。經整理後，提供民眾參考。張文宏表示，只要施以抗病毒藥物加上合理激素應用，72小時內，大多數病人症狀都能緩解。

張文宏表示，如果新冠病毒感染患者在「黃金72小時」之內，抗病毒藥物一定要先用上。現在上海市已經把藥（新冠口服小分子藥物阿茲夫錠）給到社區，開抗病毒藥物可以找社區醫生。

對於出現症狀的高危人群，在72小時內開到抗病毒藥物之後，先看血氧飽和度怎樣，走路喘不喘，有沒有發燒，如果不喘、發燒，就可以開一點退燒藥和抗病毒藥一起服用，第二天再進一步觀察。

如果第二天症狀加重、有一點氣喘、血氧飽和度有一定下降，就說明肺裡一定有病灶，CT不拍也能

初步判斷。這時除了抗病毒藥物之外，一個非常重要的藥物就是糖皮質激素。

很多人疑問，病毒感染、細菌感染怎麼可以用激素？激素一用，免疫力低下了，細菌病毒怎麼能控制得住？的確，絕大多數病毒性、細菌性感染都不能用激素。但目前全世界大量臨床研究顯示，在由新冠病毒導致的由輕症向重症轉化過程中，激素是明確有效藥物。

當醫生手裡沒有抗病毒藥物，一旦給老年人啟動激素治療（荷爾蒙療法），相當於啟動雙刃劍。對於激素使用需要非常謹慎。但有了抗病毒藥物之後，這個雙刃劍就變成單刃劍了，只斬病毒不斬患者。抗病毒治療加上合理的激素治療，72小時內大多數病人的症狀都能得到緩解。

張文宏說，他提倡「4＋X」治療方案：第一吸氧，也就是氧療；第二給予抗病毒藥物治療；第三合理應用糖皮質激素；第四營養支撐；X可以是中藥、小分子肝素等。

如果患者到區中心醫院，醫生首先也是要看它的血氧飽和度如何，如果是好的（93以上），就沒必要在中心醫院吊點滴，病毒載量最高的地方就是急診室。

中心醫院的醫生開醫囑時首先要告訴病人，他們需要抗病毒藥物（小分子藥物），無論是進口還是大陸國產，只要能救命都可以，抗病毒藥物現在社區醫院有，去那裡開藥。如果要吊點滴，可以給病人開好藥方，讓他們去社區衛生服務中心吊點滴。沒有合併細菌感染的病人，在（100ml）點滴裡加5毫克地塞米松，再加一個Paxlovid，吊好後就在社區醫院吸氧，可能一小時後，體溫退下去，血氧飽和度改善，也有胃口了。

回家後可吃些菜粥，菜補充維生素，粥裡放點鹽，補充鹽分。還可以弄點蒸蛋，比較好消化，這樣蛋白質也有了，還可以再加一點醬油，補充電解質。消化再好一點，還可加一點肉糜。

第二、三天，可以根據患者狀況陸續減少藥品劑量，或者輸液改成口服等。

張文宏強調，最近兩周，病人急劇增多，上級醫院床位都到達「頸線」，這就需要迅速採取行動，發起由社區醫生主導的重要戰役，治療方案還要覆蓋養老院、護理院。如果讓病人在72小時內穩住病情，不要加重，就能有效緩解上級醫院壓力，院分流大量病人。今年是大陸社區衛生服務中心最關鍵的一戰，可幫助大量老人扛過這波疫情攻擊，減少死亡率，奠定社區衛生服務中心的「江湖地位」，證明在整個醫療體系裡的重要性。如果打得漂亮，完全可以將方法向大陸全國推廣，挽救更多人。