在外租屋最怕遇到讓人感到困擾的鄰居，有女子便表示剛新租的房子，還住不到一星期，便時常聽到隔壁房在「床上運動」，還傳出有如「環繞音效」般呻吟聲，讓她困擾不已，甚至，早上起床叫醒她的不是鬧鐘聲，而是「呻吟聲」，持續不斷的狀況，讓她精神耗弱放上網求救；網友一聽笑翻「推薦大悲咒」、「播嬰兒啼哭的聲音」、「你就開十部A片放到最大聲」。

一名女子在「Dcard」論壇發文，她表示去年12月31日才搬到新的租屋處，但搬來還沒有一星期，就遇到隔壁鄰居不時的在「床上運動」，傳來的呻吟深有如「環繞音效」般，感到困擾不已。

今天(6日)早上，她被「呻吟聲」吵醒了，一看時間還沒7點，設定的鬧鐘也還未響，讓她非常崩潰，不僅如此，她提到對方過程中除了「中場休息」，還不斷開話題聊天，然後又繼續新的回合，讓她感到精神耗弱，上網求救網友；原PO也在文章中放上音檔，以示事件的真實性。

文章一出，網友紛紛留言表示「我一律推薦大悲咒」、「播嬰兒啼哭的聲音」、「你就開十部A片放到最大聲，跟他們比誰比較吵」、「你也呻吟回去，帶一點阿嬤的喉音」、「太大聲了吧簡直是搖滾區」、「錄的時候怎麼忍住不笑的」、「這聲音很銷魂」、「直接敲門問能不能進去參觀」。