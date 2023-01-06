【政新鮮】新竹花12億蓋廢土棒球場？ 趙少康3點喊話張善政：桃園也該查

林智堅臉書與PTT都遭網友狂貼這張林宣稱自己過去8年親自監工的圖片。(圖／PTT、臉書、來源民視新聞網)

新竹棒球場爭議再起，新任市長高虹安4日前往視察並隨機取樣，竟挖出廢土、磚塊與廢棄電纜，忍痛宣布放棄WBC經典賽舉辦資格，前任市長林智堅則反嗆高虹安別將自身司法案件焦點轉到棒球場上，慘遭網友洗版，更有人挖出去年林智堅在鏡頭前說「過去8年親自巡察監工」，直呼檢調根本可以抓了。

去年7月25日，正持新竹棒球場風波爆發之際，當時仍在參選桃園市長的林智堅遭對手張善正痛批棒球場「金玉其外，敗絮其中」，引起林智堅不滿，在鏡頭前反酸「不清楚張善政參與過什麼工程」，並強調新竹市有許多公共建設，包括棒球場在內，過去8年每一項他都會高度參與，並親自到現場視察。

有網友翻出林智堅4年前PO文，當時後者宣稱自己被稱「工作狂」、「視察控」，強調只要有空就會親自率隊前往視察工程。(圖／林智堅臉書)

此外還有人翻出，林智堅臉書在2019年PO文「2018年回顧」時，表示同仁都叫他「工作狂」、「視察控」，且不論風雨，只要有空就會召集大家現場會勘、調整，新竹車站就是他與各位局處首長一點一滴監工打造而成，好擦亮新竹市招牌。

就有鄉民在PTT八卦版開酸「建請檢調先把這位過去八年親自巡察監工的人約談到案」，好好詢問林智堅到底是怎麼監工的，更質疑棒球場完全就是林智堅留下的爛攤子，到底有甚麼資格反擊，甚至還催收爛攤子的人速度快點，卻不自己出來面對。

其他鄉民也紛紛留言：「承認自己都在現場，那對土裡面有什麼應該都很清楚」、「親自監工，上法院不能忘掉這句啊」、「所以林哲瑄的醫藥費你付了嗎」、「這人從來不認錯，都是they的錯」、「不愧是對槓台大的真男人」。