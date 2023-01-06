耕興(6146)2022年12月合併營收為3.8億元，年減7.75％；累計2022年全年營收達50.15億元，年成長16.07％，首次突破50億元，創史上新高。

耕興表示，挾帶5G+AloT及Wi-Fi 6E高階網通檢測雙引擎，且在各廠檢測產能陸續開出的整體優勢下，去年營收創高，足見戶外行動通訊＋室內區域寬頻智慧聯網框架已然成形。

智慧型手機全球銷量雖成長有限，但仍為現今智慧聯網的核心終端應用項目。在晶片大廠將無線規格推升至毫米波及Wi-Fi 7的趨勢下，今年開始，各類新機將陸續上市，帶動新一波的買氣。

而毫米波應用不單是看智慧型手機的發展，整體產業更在乎的是聯網基礎建設的完整與延伸。耕興由於長期深耕5G及高階網通檢測服務，未來這類整合不同無線技術的複合式產品檢測將會大行其道，正好成為耕興接下來進入智慧聯網產業快速起飛的重要成長動能，進一步帶動2023年營收再次挑戰歷史新高。