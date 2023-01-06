為因應氣候變遷衝擊及全球減碳趨勢，響應政府推動「2050淨零排放路徑」追求低碳營運，聯強(2347)近五年透過「營運服務平台(MSP)」，致力建構供應鏈合作夥伴數位資訊串聯，成效斐然，推動成果獲英國標準協會(BSI)通過國際標準「ISO 14001環境管理系統」與「ISO 14064溫室氣體盤查」雙認證，早於法規施行前導入，展現對於減緩氣候變遷衝擊的重視度。

聯強近五年提前部署的MSP營運服務平台，結合「永續聯強．守護地球」的ESG理念，透過高度整合的數位串聯系統，提供供應鏈夥伴APP等數位工具，將商務運作流程中大量且繁複的合約簽訂、採購流程、配送簽收、對帳、發票開立等營運流程，進行全面數位串聯與無紙化。以發票為例，超過95%發票皆改為電子發票，年減超過90萬張紙的消耗，聯強綠色節能專案於2021全年共減少溫室氣體約10.3公噸CO2e。成功整合供應鏈生態圈夥伴，提高協同運作效率，降低供應鏈運作產生之碳排，達成「共存．共榮．共好」的理想。