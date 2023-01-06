台灣交通環境惡劣近期頻頻登上國際新聞版面，而國內每年有3000人因交通事故死亡，都讓交通部臉上無光，決定加強駕照考驗，公路總局本周起調整機車駕照筆試，其中「無號誌路口停讓」列為必考題，而先前討論的機車道路訓練課程，由14個駕訓班先推出3小時的訓練，預計4月起試辦。

公路總局監理組長魏武盛表示，將調整機車筆試題目，1月3日起無號誌路口停讓觀念列為必考題，考照50題題目中至少會考3到4題。

機車實際道路訓練部分，全台有14家駕訓班響應，相關課程規劃已有大方向，細節還在討論中，未來機車實際道路駕訓總時數為3小時，2小時為道路上訓練，1小時為駕駛行前說明與教學後檢討。實際駕駛訓練規劃須有2條不同路線，內容包含8至10個訓練項目，例如兩段式左轉、與前車保持安全距離、避開大型車內輪差視野死角、路邊停車、變換車道、無號誌路口停讓等。

公路總局局長陳文瑞指出，目前已收集香港、澳門等機車道路訓練相關資料，並與業者討論。至於學費定價還未出爐，但政府會補助每人1200元，訓練則針對須特別注意、肇事率較高的項目加強。