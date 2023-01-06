法國國防部宣佈，法國海軍「蘇弗朗」（Suffren）號核動力攻擊潛艇（SSN）及其艦艇兵已順利於2023年1月4日與戴高樂航母打擊群（de Gaulle CSG）一起完成了其首次作戰部署。

據《海軍時報》（Naval Times）6日報導，蘇弗朗號於去年6月3日開始服役，從去年11月開始，蘇弗朗號參加了ANTARES任務，在地中海和印度洋進行作戰部署，當時國總統馬克宏（Emmanuel Macron）首次宣佈法國最先進核動力攻擊潛艇在戴高樂號附近的存在。

蘇弗朗級核動力攻擊潛艇，具備支持特種部隊作戰和用巡弋飛彈打擊陸地的能力。(法國海軍)

法國國防部補充說，在這次部署中，蘇弗朗號潛艇完成了瞭解和預測戰略利益地區的危機任務，從而為法國的自主決策能力做出了貢獻。

通過這些任務及其與其他部署單位的貢獻，蘇弗朗參與了海軍未來在該地區行動的準備。在473特遣部隊參謀部的授權下，該潛艇還與航母打擊群的其他單位，特別是多任務護衛艦和艦載型飆風戰鬥機（Rafale-M）協同執行任務，驗證了其用海軍巡弋飛彈（Missile de Croisiere Naval，MdCN）對陸基目標進行打擊的能力。

在這次行動部署中，船員們在希臘索達灣（Souda Bay）短暫停留了一下，然後在年終慶祝活動中返回海上。在完成11月22日開始的任務後，蘇弗朗號的船員在抵達碼頭時與他們的家人團聚了。該潛艇現在將開始其年度歲修期。

這次行動部署完成了自2022年4月離開乾船塢（進行維護）以來，進行的3個週期。自那時起，該潛艇已經運作了近240天，其中190天在海上。

在這段時間裡，蘇弗朗號在進入現役前完成了對其作戰能力的驗證。蘇弗朗級核攻擊潛艇執行與紅寶石級（Rubis）攻擊核潛艇級共同執行了任務，保護高價值單位、情蒐、干預，並具有卓越的差異化能力，不管是在速度、耐力、支持特種部隊作戰和用巡弋飛彈打擊陸地的能力。