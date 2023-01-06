唐振剛帶李懿尋找屏東的巨無霸紅蟳。（八大提供）

八大綜合台《世界第一等》本週主持人唐振剛帶著來賓李懿前進屏東，尋找當地的巨無霸紅蟳、品嚐東港漁市的五星級生魚片壽司，並體驗難得一見的高空豪華下午茶。但在前往潟湖途中，李懿寸步難行，看著唐振剛與達人健步如飛，她無奈表示：「這個泥濘地真的有夠難走，必須要跪著才有辦法行走。」因此一路就以跪走姿勢抵達目的地的她，竟被唐振剛開玩笑形容「我們的孝女李懿到了」。

唐振剛與李懿日前出外景尋找巨霸紅蟳時，看到異常巨大且深不見底的洞口猶如「恐怖箱」，李懿見狀隨即發問：「通常是徒手直接摸看有沒有嗎？」唐振剛立刻提議「通常都是猜拳輸的伸手進去！」意外猜輸的唐振剛臉色瞬間鐵青，李懿忍不住在一旁大笑提醒：「節目反應很重要，你要第一時間讓我們知道有或沒有。」

經過一段時間後，看到被抓出的紅蟳，李懿說：「牠就像大怪獸，這是我來《世界第一等》抓過最大的螃蟹。」但讓兩人不敢置信的是，經達人介紹，原來紅蟳是要搭配薑母鴨一起享用，即便看見薑母鴨與海鮮配料擺盤在眼前，唐振剛仍認為：「整桌配菜像要吃麻辣鍋，根本不像薑母鴨的配料。」

李懿挑戰三米高空攀樹。（八大提供）

這趟行程安排高空豪華下午茶，竟然是要挑戰三米高空攀樹，在樹上享用美食；李懿說：「我用盡了吃奶的力氣，要不是有下午茶的誘惑，我大概爬到一半就放棄。」這對唐振剛也是一大體能挑戰，「我不是新手，但老實說，這個自行攀樹上去的過程，我個人都有點吃力。」

但隨行教練想再增加一項「特別」體驗時，李懿嚇得秒拒絕，忍不住大叫：「我沒有想要特別待遇！把我當普通人就好，我就是一介平民，而且安全繩我只有一條，唐振剛有三條，難道我那麼不值他嗎？我的保險費該不會也比他便宜吧？」